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Кадыров сообщил о взятии Мариуполя
По его словам, под контроль взято административное здание металлургического комбината «Азовсталь» и «зачищена» вся прилегающая территория.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Мариуполь взят «окончательно». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Город взят окончательно и бесповоротно», — сообщил Кадыров.

По его словам, под контроль взято административное здание металлургического комбината «Азовсталь» и «зачищена» вся прилегающая территория.

Глава Чечни добавил, что националистов заблокировали на территории завода.

Ранее Владимир Путин приказал отменить штурм «Азовстали» ради сохранения жизней российских военных.