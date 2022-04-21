Кадыров сообщил о взятии Мариуполя
По его словам, под контроль взято административное здание металлургического комбината «Азовсталь» и «зачищена» вся прилегающая территория.
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Мариуполь взят «окончательно». Об этом он написал в своем
«Город взят окончательно и бесповоротно», — сообщил Кадыров.
По его словам, под контроль взято административное здание металлургического комбината «Азовсталь» и «зачищена» вся прилегающая территория.
Глава Чечни добавил, что националистов заблокировали на территории завода.
Ранее Владимир Путин приказал отменить штурм «Азовстали» ради сохранения жизней российских военных.