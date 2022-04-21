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«Известия» опубликовали полный список украинских артистов, которым запретили въезд в Россию на 50 лет
Официальных комментариев от правоохранительных органов не поступало.

«Известия» опубликовали полный список украинских артистов, которым запретили въезд в Россию до 2072 года.

В список вошел 31 человек. Среди них — украинские артисты, журналисты и работники культуры. Всем им запретили въезд в Россию на 50 лет.

Отмечается, что официальных комментариев от правоохранительных органов не поступало.

Ранее сообщалось, что въезд на территорию России до 2072 года запретили украинскому журналисту и блогеру Антону Птушкину.

24 февраля президент Владимир Путин объявил о военной спецоперации на территории Украины. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Фото «Известия»