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Для перевозки жителей Заокского выделили плавающий транспортер
Транспортер будет перевозить людей от Заокского до пристани, от которой до Рязани людей доставит теплоход.

В четверг, 21 апреля, в село Заокское Рязанского района направили гусеничный плавающий транспортер для перевозки людей. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Транспортер будет перевозить людей от Заокского до пристани, от которой до Рязани людей доставит теплоход.

Отмечается, что транспортер может быть также использован для перевозки грузов. Грузоподъемность на воде — 10 тонн, при перевозках по суше — пять тонн.