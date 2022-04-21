Болельщики МХК «Рязань-ВДВ» попросили губернатора вернуть перенесенные финальные матчи из-за патриотического концерта

Болельщикам сообщили, что перенос связан «с тем, что 22 и 23 апреля в «Олимпийском» состоится мероприятие федерального значения «Музыкальный марафон «ZaРОССИЮ»».

Болельщики МХК «Рязань-ВДВ» попросили губернатора Николая Любимова вернуть перенесенные финальные матчи из ДС «Олимпийский» на гостевую арену. Соответствующие комментарии появились на его странице в соцсетях.

Молодежная команда впервые пробилась в финал «НМХЛ» и должна была сыграть 22 и 23 апреля дома, во ДС «Олимпийский», а затем отправляться к сопернику — в Рыбинск Ярославской области. Такое преимущество рязанцы имели благодаря первому месту в регулярном чемпионате, однако первые матчи официально перенесли на гостевую арену.

Теперь в Рязани матч пройдет 26 апреля и, по необходимости, 27 апреля. Отметим, что серия продлится до трех побед. Болельщикам сообщили, что перенос связан «с тем, что 22 и 23 апреля в «Олимпийском» состоится мероприятие федерального значения «Музыкальный марафон «ZaРОССИЮ»».

Напомним, в патриотическом концерте примет участие Анна Семенович.