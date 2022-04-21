Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 21
Птн, 22
Сбт, 23
10°
ЦБ USD 75 -2.08 22/04
ЦБ EUR 81.22 -2.05 22/04
Нал. USD 79.50 / 89.00 09:04
Нал. EUR 85.00 / 95.00 09:04
Новости
Публикации
Затопит ли весеннее половодье Рязанскую область?
Рассказываем, насколько большой в этом году разлив Оки,...
3 часа назад
2 141
Пять способов подготовить стол к Пасхе
Заодно расскажем, сколько в этом году вы потратите на п...
8 часов назад
599
Книги про книги: 10 удивительных историй из книжных магазинов
В апреле в сети книжных магазинов «Читай-город» проходи...
Вчера 19:43
924
В Рязани на площади Победы открылась пасхальная ярмарка
На ней можно приобрести фермерские продукты, рязанские...
19 апреля 18:34
3 553
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Болельщики МХК «Рязань-ВДВ» попросили губернатора вернуть перенесенные финальные матчи из-за патриотического концерта
Болельщикам сообщили, что перенос связан «с тем, что 22 и 23 апреля в «Олимпийском» состоится мероприятие федерального значения «Музыкальный марафон «ZaРОССИЮ»».

Болельщики МХК «Рязань-ВДВ» попросили губернатора Николая Любимова вернуть перенесенные финальные матчи из ДС «Олимпийский» на гостевую арену. Соответствующие комментарии появились на его странице в соцсетях.

Молодежная команда впервые пробилась в финал «НМХЛ» и должна была сыграть 22 и 23 апреля дома, во ДС «Олимпийский», а затем отправляться к сопернику — в Рыбинск Ярославской области. Такое преимущество рязанцы имели благодаря первому месту в регулярном чемпионате, однако первые матчи официально перенесли на гостевую арену.

Теперь в Рязани матч пройдет 26 апреля и, по необходимости, 27 апреля. Отметим, что серия продлится до трех побед. Болельщикам сообщили, что перенос связан «с тем, что 22 и 23 апреля в «Олимпийском» состоится мероприятие федерального значения «Музыкальный марафон «ZaРОССИЮ»».

Напомним, в патриотическом концерте примет участие Анна Семенович.