А что в кино? «Первый Оскар», «Казнь» и другие новинки

Время премьер настало — и вновь поклонников жанра кино ждут новые фильмы — от отечественных до зарубежных. И как всегда в нашем обзоре мы рады рассказать обо всех новинках кино, которые вы сможете увидеть на экранах рязанских кинотеатров.

Время премьер настало — и вновь поклонников жанра кино ждут новые фильмы — от отечественных до зарубежных. И как всегда в нашем обзоре мы рады рассказать обо всех новинках кино, которые вы сможете увидеть на экранах рязанских кинотеатров.

«Первый Оскар»

Открывает череду новинок российская премьера — военная историческая драма «Первый Оскар» режиссера Сергея Мокрицкого. Действие происходит осенью 1941 года, когда немецкие войска подошли к Москве. Студенты-операторы Лев Альперин и Иван Майский отказываются уезжать в эвакуацию и добиваются направления на фронт, чтобы с кинокамерами оказаться в эпицентре битвы за Москву. В это же время в Лос-Анджелесе очередная церемония премии «Оскар» начинается с сенсации — главную кинонаграду Голливуда получает документальная лента из СССР.

«Казнь»

Следующая новинка — российский триллер «Казнь», режиссерский дебют Ладо Кватании. Сюжет рассказывает о расследовании дела о серийных убийствах, которое было закрыто, но спустя десять лет в нем открылись новые обстоятельства — выжившая жертва. За дело берется следователь по особо важным делам Исса Давыдов, который выезжает на место, чтобы разобраться в ситуации, ведь именно он когда-то осудил невиновных по этому делу. Рейтинг ожиданий на Кинопоиске — 98%.

«Оторви и выбрось»

Комедия режиссера Кирилла Соколова «Оторви и выбрось» впервые был представлен публике на фестивале «Кинотавр» в сентябре 2021 года. Героиня фильма — женщина по имени Ольга, которая выходит из тюрьмы и пытается забрать дочь у своей матери. Однако отдавать ребенка та не намерена, и завязывается настоящая погоня. Кажется, во всей этой суматохе только маленькая Маша знает, как взрослым не слететь с катушек. Рейтинг ожиданий на Кинопоиске — 96%.

«Стикер»

Детективная мелодрама «Стикер» рассказывает о непростых взаимоотношениях парня и девушки, которые начинаются, казалось бы, с цепи случайных совпадений и ночи, проведенной вместе. Однако спустя некоторое время она появляется в его офисе под другим именем и подозрительно чистой биографией. И это уже, кажется, неслучайно. Рейтинг ожиданий на Кинопоиске — 87%.

«Призраки квартиры 203»

Следующая новинка — американский фильм ужасов «Призраки квартиры 203». Студентка Кэм и подруга Иззи арендуют в старинном доме квартиру, заполненную антиквариатом. Очень быстро Кэм понимает, что старинные вещи обладают мистической силой, под действием которой подруга Иззи начинает вести себя все более странно. Чтобы спасти свою подругу, Кэм придется разгадать тайну предыдущих жильцов — призраков квартиры 203. Оценка на сайте IMDb — 4.2.

«Отчаянные мстители»

Итальянская приключенческая драма «Отчаянные мстители» завоевала сразу несколько наград на Венецианском кинофестивале. В центре сюжета — артисты маленького бродячего цирка, каждый из которых обладает суперспособностью. Когда в их жизни врывается война, этой четверке приходится искать новое место для выступлений. Они пока не знают, что кое-кто уже имеет виды на них и их суперспособности, чтобы осуществить свой план и изменить судьбу всего мира. Оценка на Кинопоиске — 6.2, на сайте IMDb — 7.1.

«Братцы Кролики: Пасхальный переполох»

Мультфильм «Братцы Кролики: Пасхальный переполох» рассказывает о кролике Максе, который жил беззаботной жизнью и однажды оказался в компании талантливых и ловких зайцев. Они являются стражами праздника Пасхи, и отвечают за то, чтобы все пасхальные яйца были надежно спрятаны. Неожиданно для самого себя Макс оказался по уши в приключениях. Теперь он должен возглавить важнейшую миссию по спасению долгожданного праздника Пасхи. Оценка на IMDb — 6.4.

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