Зеленский заявил о готовности обменять пленных россиян на украинцев в Мариуполе

Он также добавил, что украинские власти готовы ради своих граждан на любой формат обмена и готовы к диалогу.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов обменять пленных россиян на украинских боевиков и мирных жителей в Мариуполе. Об этом в среду, 20 апреля, он заявил в ходе пресс-конференции, передало агентство ТАСС.

«Мы готовы к разным форматам обмена наших людей на российских людей, российских военных», — заявил Зеленский.

Он также добавил, что украинские власти готовы ради своих граждан на любой формат обмена и готовы к диалогу.

Ранее Зеленский заявил об отказе от переговоров в случае, если российские военные уничтожат украинских боевиков в Мариуполе.