Зеленский заявил о готовности обменять пленных россиян на украинцев в Мариуполе
Он также добавил, что украинские власти готовы ради своих граждан на любой формат обмена и готовы к диалогу.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов обменять пленных россиян на украинских боевиков и мирных жителей в Мариуполе. Об этом в среду, 20 апреля, он заявил в ходе пресс-конференции,
«Мы готовы к разным форматам обмена наших людей на российских людей, российских военных», — заявил Зеленский.
Он также добавил, что украинские власти готовы ради своих граждан на любой формат обмена и готовы к диалогу.
Ранее Зеленский заявил об отказе от переговоров в случае, если российские военные уничтожат украинских боевиков в Мариуполе.