Захарова: Россия предупредила Швецию и Финляндию о последствиях вступления в НАТО

Официальный представитель МИД России подчеркнула, что «удивляться им будет нечему, обо всем их проинформировали, к чему приведет».

Россия предупредила Швецию и Финляндию о последствиях вступления в НАТО. Об этом пишет РИА Новости .

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что до Стокгольма и Хельсинки мнение Москвы по вопросу вступления стан в НАТО донесли публично и по двусторонним каналам. Она подчеркнула, что «удивляться им будет нечему, обо всем их проинформировали, к чему приведет».

Также дипломат отметила, что Брюссель под эгидой США давно втягивал Швецию и Финляндию в альянс.

«Ничего нового здесь нет. Другое дело, если они будут идти этим путем, конечно, изменит геополитическую ситуацию в Европе, в непосредственной близости от нашей страны», — сказала Захарова.

Ранее о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО высказался Дмитрий Медведев.

24 февраля, президент Владимир Путин объявил о военной спецоперации на территории Украины. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».