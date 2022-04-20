Владимир Путин поддержал идею исполнения гимна в российских школах

Ранее сообщалось, что инициативу реализуют с 1 сентября.

Владимир Путин поддержал инициативу по поднятию флага и исполнению гимна в российских школах. Об этом сообщило РИА Новости .

Президент отметил, что это «правильно и востребовано», однако идея требует достойной реализации. «И там, где это невозможно организовать таким образом, лучше пока это перенести», — заявил Путин на заседании набсовета платформы «Россия — страна возможностей».

Ранее сообщалось, что в России с 1 сентября нового учебного года по понедельникам в школах будут исполнять гимн страны.