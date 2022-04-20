Владелец Zara и Bershka планирует вернутся на российский рынок

В России у Inditex было более 500 магазинов.

Владелец Zara и Bershka планирует вернутся на российский рынок. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на агентство EFE.

Управляющий итальянской компанией Inditex Оскар Гарсиа Масейрас сообщил, что следит за событиями на Украине и рассчитывает возобновить работу в России «как только это будет возможным и позволят условия».

В начале марта компания закрыла свои магазины брендов Zara, Bershka, Pull & Bear, Oysho и другие из-за спецоперации на Украине.

В России у Inditex было более 500 магазинов. Закрытые магазины в рязанском ТРЦ «М5 Молл» сняли на видео.