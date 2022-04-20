В Шилове полицейские вычислили грабителя магазина по кровавому следу. Об этом
В полицию обратились работники магазина. Они рассказали, что придя утром для разгрузки товара, увидели в магазине разбитое окно. Из торговой точки пропали блок сигарет и 700 рублей. Полицейские обнаружили, что неизвестный разбил в помещении окно и порезался об осколки стекла.
Оперативники объехали поселок и заметили мужчину со следами крови на одежде. Его задержали. У него нашли похищенные сигареты.
Задержанным оказался ранее судимый за хищение 32-летний житель Шиловского района.
Он рассказал, что рано утром возвращался домой пьяным после застолья и захотел покурить. Мужчина разбил окно у ближайшего магазина и порезал руку. Злоумышленник взял блок сигарет и 700 рублей из кассы, и пошел домой.
Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). Рязанцу грозит до пяти лет тюрьмы.