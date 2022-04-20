В Сараях остановили пьяного водителя грузовика

Медосвидетельствование показало у мужчины 1,104 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

В Сараях остановили пьяного водителя грузовика. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

На улице Рабочей около дома № 60 полицейские остановили МАЗ для проверки документов. У водителя заметили признаки алкогольного опьянения: устойчивый запах алкоголя изо рта и неуверенная походка.

Медосвидетельствование показало у мужчины 1,104 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Водителя отстранили от управления автомобилем и составили протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 12.8 КоАП («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения»). Ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских «прав» на 1,5 — 2 года.