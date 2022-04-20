В рязанском Канищеве у ребенка украли беговел

Мать пострадавшего написала заявление в полицию.

В рязанском Канищеве у ребенка украли беговел. Об этом во вторник, 19 апреля, написала мать пострадавшего в группе «Рязань».

Женщина рассказала, что желто-черный беговел стоял в магазине «Светофор» в Канищеве. Неизвестный незаметно забрал его и скрылся.

«Какой то свинья украл беговел у ребенка из магазина Светофор в Канищево! Если кто-то увидит, что чье-то чадо ездит на желто-черном беговеле, обратите, пожалуйста, внимание… А если воришка увидит это сообщение, то имей ввиду — ребенок этот беговел обожает! Он с ним везде! Это его вещь! Заявление в полицию написано, камеры в округе работают, поэтому прошу подумать как быть дальше», — написано в посте.

Рязанка написала заявление в полицию.