Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 20
11°
Чтв, 21
Птн, 22
10°
ЦБ USD 79.03 -0.42 20/04
ЦБ EUR 85.97 -0.46 20/04
Нал. USD 79.50 / 89.00 09:04
Нал. EUR 85.00 / 95.00 09:04
Новости
Публикации
В Рязани на площади Победы открылась пасхальная ярмарка
На ней можно приобрести фермерские продукты, рязанские...
Вчера 18:34
1 554
Стоит ли брать недвижимость в ипотеку во время санкций
С 28 февраля Центробанк поднял ключевую ставку до 20% г...
12 апреля 15:44
5 597
Человеку нужен человек: как рязанские подростки из школ-интернатов нах...
Каждый год 11 апреля проходит благотворительная акция «...
11 апреля 18:13
5 964
Пламенный привет! Рязанский лагерь с полувековыми традициями объявил о...
Романтика советских пионерлагерей до сих пор привлекает...
11 апреля 09:50
6 388
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В рязанском Канищеве у ребенка украли беговел
Мать пострадавшего написала заявление в полицию.

В рязанском Канищеве у ребенка украли беговел. Об этом во вторник, 19 апреля, написала мать пострадавшего в группе «Рязань».

Женщина рассказала, что желто-черный беговел стоял в магазине «Светофор» в Канищеве. Неизвестный незаметно забрал его и скрылся.

«Какой то свинья украл беговел у ребенка из магазина Светофор в Канищево! Если кто-то увидит, что чье-то чадо ездит на желто-черном беговеле, обратите, пожалуйста, внимание… А если воришка увидит это сообщение, то имей ввиду — ребенок этот беговел обожает! Он с ним везде! Это его вещь! Заявление в полицию написано, камеры в округе работают, поэтому прошу подумать как быть дальше», — написано в посте.

Рязанка написала заявление в полицию.