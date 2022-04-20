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В Рязани рассказали о проведении мероприятий 1 мая и в День Победы
Об этом сообщила начальник управления культуры Ольга Голева.

В среду, 20 апреля, на заседании социального комитета гордумы начальник управления культуры Ольга Голева рассказала о планах празднования 1 мая и Дня Победы.

По ее словам, 1 мая, возможно, еще будут действовать коронавирусные ограничения. Поэтому мероприятия могут пройти на базе учреждений культуры.

9 мая пройдут мероприятия по поздравлению ветеранов. Пока официально планируется организовать две площадки: «фронтовые поляны» в Кремлёвском сквере и ЦПКиО.

Основные празднования традиционно пройдут на площади Ленина. Ранее сообщалось, что в День Победы в Рязани выступит Дмитрий Харатьян.