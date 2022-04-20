Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 20
Чтв, 21
Птн, 22
10°
ЦБ USD 79.03 -0.42 20/04
ЦБ EUR 85.97 -0.46 20/04
Нал. USD 79.50 / 89.00 09:04
Нал. EUR 85.00 / 95.00 09:04
Новости
Публикации
В Рязани на площади Победы открылась пасхальная ярмарка
На ней можно приобрести фермерские продукты, рязанские...
Вчера 18:34
2 019
Стоит ли брать недвижимость в ипотеку во время санкций
С 28 февраля Центробанк поднял ключевую ставку до 20% г...
12 апреля 15:44
5 705
Человеку нужен человек: как рязанские подростки из школ-интернатов нах...
Каждый год 11 апреля проходит благотворительная акция «...
11 апреля 18:13
6 066
Пламенный привет! Рязанский лагерь с полувековыми традициями объявил о...
Романтика советских пионерлагерей до сих пор привлекает...
11 апреля 09:50
6 486
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязани на улице Свободы внедорожник попал в открытый люк
Авария случилась вблизи главного корпуса РГУ имени Есенина. Судя по фото, пострадал внедорожник Range Rover.

В Рязани на улице Свободы внедорожник попал в открытый люк. Кадры с места происшествия в среду, 20 октября, РЗН. инфо прислали очевидцы.

Авария случилась вблизи главного корпуса РГУ имени Есенина. Судя по фото, пострадал внедорожник Range Rover.

На месте работают сотрудники ДПС и коммунальщики.

В пресс-службе Госавтоинспекции добавили, что в аварии никто не пострадал.

Согласно сервису «Яндекс.Карты», на момент 9.00 движение на улице Свободы не затруднено.