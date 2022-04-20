В Рязани на улице Свободы внедорожник попал в открытый люк

Авария случилась вблизи главного корпуса РГУ имени Есенина. Судя по фото, пострадал внедорожник Range Rover.

В Рязани на улице Свободы внедорожник попал в открытый люк. Кадры с места происшествия в среду, 20 октября, РЗН. инфо прислали очевидцы.

Авария случилась вблизи главного корпуса РГУ имени Есенина. Судя по фото, пострадал внедорожник Range Rover.

На месте работают сотрудники ДПС и коммунальщики.

В пресс-службе Госавтоинспекции добавили, что в аварии никто не пострадал.

Согласно сервису «Яндекс.Карты», на момент 9.00 движение на улице Свободы не затруднено.