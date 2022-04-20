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В Рязани из-за ремонта теплосетей на улице Братиславской изменится схема движения
Ремонт будет вестись в районе дома № 8 улицы Братиславской по двум полосам движения.

В Рязани из-за ремонта теплосетей на улице Братиславской изменится схема движения. Об это в среду, 20 апреля, предупредила мэрия.

Ремонт будет вестись в районе дома № 8 улицы Братиславской по двум полосам движения. Так, дорогу перекроют с 10.00 21 апреля до 00.00 22 апреля по двум полосам в сторону улицы Гагарина, а с 1.00 23 апреля до 00.00 24 апреля в сторону улицы Островского.

В связи с этим схема движения городского транспорта также изменится.

  1. Изменения в маршрутах движения автобусов и троллейбусов МУП города Рязани «Управление Рязанского троллейбуса»:

— с 10.00 21 апреля до 24.00 22 апреля троллейбусы маршрутов №№ 3, 9 на участке пути между остановками «Радиоуниверситет» и «Памятник Ф. Полетаеву» будут следовать по улицам Братиславской, Безымянному переулку, Полетаева, далее по своим маршрутам;

— с 01.00 23 апреля до 24.00 24 апреля троллейбусы маршрута № 12 на участке пути между остановками «Радиоуниверситет» и «Памятник Ф. Полетаеву» будут следовать по улицам Полетаева, Островского, Братиславской;

— с 10.00 21 апреля до 24.00 22 апреля автобусы маршрута № 6 при движении от конечного остановочного пункта «Психбольница» на участке пути между остановками «Городская больница № 6» и «ТРК Полетаевский» будут следовать по улицам Братиславской, Безымянному проезду, Полетаева, Гагарина, далее по своему маршруту;

— с 01.00 23 апреля до 24.00 24 апреля автобусы маршрута № 6 на участке пути между остановками «ТРК Полетаевский» и «Городская больница № 6» будут следовать по улицам Полетаева, Островского, Братиславской, далее по своему маршруту.

  1. Изменения в маршрутах движения автобусов, обслуживаемых коммерческими перевозчиками:

— с 10.00 21 апреля до 24.00 22 апреля автобусы маршрута № 49М2 при движении от конечного остановочного пункта «Психбольница» на участке пути между остановками «Городская больница № 6» и «ТРК Полетаевский» будут следовать по улицам Братиславской, Безымянному проезду, Полетаева, Гагарина, далее по своему маршруту.