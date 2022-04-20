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В Рязани из-за половодья экстренные службы перевели в круглосуточный режим
Об этом сообщила мэр города Елена Сорокина на личной странице «Вконтакте».

В Рязани из-за половодья круглосуточно работают экстренные службы. Об этом в среду, 20 апреля, сообщила мэр города Елена Сорокина на личной странице «Вконтакте».

По ее словам, два населенных пункта в областном центре находятся в зоне риска — поселок Борки и улица Остров. В связи с этим глава города встретилась с председателем ТОС в Борках Леонидом Авериным.

«Леонид Егорович заверил, что сейчас наша помощь не требуется — дома не подтоплены, все объекты инфраструктуры продолжают работать, общественный транспорт следует по сокращенному маршруту до остановки „Борки-1“ с сохранением текущего расписания. Будем на постоянной связи, при угрозе подтопления домохозяйств поможем перевезти вещи жителей поселка в пункты временного пребывания», — написала Елена Сорокина.

В районе улицы Остров за ситуацией следят сотрудники дирекции благоустройства. Они ежедневно проверяют состояние понтонного моста, раздвигают трапы для беспрепятственного доступа в город.

«Все наши службы находятся в режиме быстрого реагирования. За обстановкой круглосуточно следят городские спасатели. Мы готовы оперативно минимизировать последствия весеннего паводка», — заключила мэр.