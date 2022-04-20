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В Рязани 35 росгвардейцев сдали кровь
Они поучаствовали в мероприятии, приуроченном к Национальному дню донора.

В Рязани 35 росгвардейцев сдали кровь. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.

Сотрудники и военнослужащие поучаствовали в мероприятии, приуроченном к Национальному дню донора. Оно состоялось на базе областной станции переливания крови. Всего росгвардейцы пополнили банк на 14 литров.

Перед процедурой добровольцев осмотрели врачи. Отмечается, что росгвардейцы регулярно участвуют Всероссийской акции добровольного донорства. «Ежедневно многим людям требуется донорская помощь. И мы с радостью готовы им помочь», — отметил помощник начальника Управления Росгвардии по Рязанской области Сергей Ларькин.