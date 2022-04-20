В России предельный возраст чиновников хотят увеличить до 70 лет

Соответствующий законопроект хотят рассмотреть в мае.

В России предельный возраст чиновников хотят увеличить до 70 лет. Об этом в среду, 20 апреля, сообщили «Известия».

Соответствующий законопроект хотят рассмотреть в мае. В случае, если его примут, предельный возраст чиновников, занимающих руководящие посты в федеральных органах исполнительной власти, составит 70 лет.

Решение рассмотреть законопроект подтвердили в аппарате профильного комитета по региональной политике и местному самоуправлению.

Повысить возраст хотят в связи с тем, чтоб высококвалифицированные специалисты оставались дольше на службе.

На сегодняшний день предельный возраст госслужащих составляет 65 лет.