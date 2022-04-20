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В России цены на мемориальные услуги увеличились на 30%
В связи с этим спрос на услуги по благоустройству могил и мемориальные услуги упал на 80%. Ситуацию сравнивают с 2020 годом, когда из-за пандемии многие кладбища в стране были полностью закрыты.

В России цены на мемориальные услуги увеличились на 30%. Об этом в среду, 20 апреля, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя подмосковного производителя ритуальной продукции ПО «Фаворит».

Рост цен заметили еще в конце февраля. В основном это связано с подорожанием гранита, который используют в изготовлении надгробных плит. Ранее похоронные компании договаривались с клиентом по цене, в которую заложена была одна стоимость, а получали его существенно дороже и работали себе в убыток. Теперь российские производители ввели предзаказ за три месяца, а Китай, с которого идет основной поток сырья, принимает оплату лишь в той валюте, которая подорожала.

В связи с этим спрос на услуги по благоустройству могил и мемориальные услуги упал на 80%. Ситуацию сравнивают с 2020 годом, когда из-за пандемии многие кладбища в стране были полностью закрыты. Теперь специалисты похоронного бизнеса опасаются, что им не удастся вернуть клиентов, так как людям проще привести могилы в порядок своими силами.