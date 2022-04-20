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В РГАТУ провели выездное занятие по лесной пирологии
На базе ГБУ РО «Пожлес» студенты познакомились с современной техникой, которую используют при тушении лесных пожаров, экипировкой и инструментами лесных пожарных, а также с основными видами профилактических работ.

11 апреля 2022 года заведующий кафедрой селекции и семеноводства, агрохимии, лесного дела и экологии Рязанского агротехнологического университета Геннадий Фадькин организовал и провел для студентов технологического факультета, обучающихся по направление «Лесное дело», выездное практическое занятие по профильной дисциплине «Лесная пирология».

На базе ГБУ РО «Пожлес» студенты познакомились с современной техникой, которую используют при тушении лесных пожаров, экипировкой и инструментами лесных пожарных, а также с основными видами профилактических работ. Занятие проводил начальник отдела тушения лесных пожаров Роман Челюскин. Он рассказал студентам про особенности работы регионального пункта диспетчерского управления, оснащенного мониторинговым оборудованием, и специфику работы современной программы «Лесохранитель». Студентам представилась возможность поуправлять квадрокоптером и сделать фотофиксацию лесной территории.

Роман Челюскин отметил, что проблема подготовки специалистов — значима и очень актуальна на современном рынке труда. В условиях высокой конкуренции в трудоустройстве и приеме на работу на какую-то определенную должность работодатели ориентируются на таких соискателей, которые имеют соответствующее образование, подготовку, опыт, мастерство. 

Завершая встречу Роман Челюскин сделал акцент на том, что в современных условиях выпускник должен владеть не только квалификационными знаниями, но и уметь работать в команде, анализировать информацию, вырабатывать правильное решение. Он также пригласил студентов в ГБУ РО «Пожлес» для прохождения производственной практики с последующим трудоустройством и стажировки.

Студенты со своей стороны отметили высокий профессиональный, информационный и технический уровень проведения практического занятия.