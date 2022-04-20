В Плесецке успешно прошел пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат»

Пуск провели из шахтной установки. Сообщается, что это первый пуск в программе госиспытаний.

В Плесецке успешно прошел пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Об этом в среду, 20 апреля, сообщило Минобороны, передало RT.

Пуск провели из шахтной установки. Сообщается, что это первый пуск в программе госиспытаний.

«Задачи пуска выполнены в полном объеме. Подтверждены расчетные характеристики на всех этапах ее полета. Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка», — говорится в сообщении.