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В Плесецке успешно прошел пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат»
Пуск провели из шахтной установки. Сообщается, что это первый пуск в программе госиспытаний.

В Плесецке успешно прошел пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Об этом в среду, 20 апреля, сообщило Минобороны, передало RT.

Пуск провели из шахтной установки. Сообщается, что это первый пуск в программе госиспытаний.

«Задачи пуска выполнены в полном объеме. Подтверждены расчетные характеристики на всех этапах ее полета. Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка», — говорится в сообщении.