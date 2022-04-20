В Омской области осудят женщину, случайно сжегшую дом с двумя детьми

Трагедия произошла 20 октября 2021 года. В селе Цветочное сгорел частный дом. Погибли трехлетний мальчик и двухлетняя девочка.

В Омской области осудят женщину, случайно сжегшую дом с двумя детьми. Об этом сообщило РИА Новости .

Трагедия произошла 20 октября 2021 года. В селе Цветочное сгорел частный дом. Погибли трехлетний мальчик и двухлетняя девочка.

По версии следователей, в гибели детей виновна их мать. Она ночью выпивала и играла в онлайн-игру. «Под утро уснула, оставив беспомощных в силу малолетнего возраста детей без присмотра. Проснувшись от задымления, обвиняемая выбежала из дома, чтобы позвать на помощь, но из-за сильного огня обратно зайти в дом и спасти детей не смогла», — отметили в публикации. При этом следователи отметили, что пожар произошел из-за непотушенной сигареты.

Женщина раскаялась в произошедшем. Она находится под подпиской о невыезде. Дело будет рассматривать Русско-Полянский районный суд. По части 3 статьи 109 УК РФ («причинение смерти по неосторожности двум лицам») ей грозит до четырех лет колонии.