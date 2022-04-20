В МВД обсудили перспективы развития совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск

Представители МВД обсудили перспективы дальнейшего развития ветеранской организации, в том числе касающиеся всесторонней помощи пенсионерам МВД и членам их семей, семьям погибших сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск.

Министр внутренних дел России генерал полиции Владимир Колокольцев встретился с врио председателя Российского совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск генерал-полковником полиции в отставке Николаем Овчинниковым. Об этом в среду, 20 апреля, сообщила пресс-служба УМВД.

Ранее Овчинникова назначили на должность вместо генерал-полковника внутренней службы Ивана Шилова, который скончался в декабре прошлого года.

Представители МВД обсудили перспективы дальнейшего развития ветеранской организации, в том числе касающиеся всесторонней помощи пенсионерам МВД и членам их семей, семьям погибших сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск.

«Министр подчеркнул, что ветераны вносят неоценимый вклад в деятельность органов внутренних дел, передают свой многолетний опыт молодым специалистам, оказывают помощь в профилактической и воспитательной работе с молодежью», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.