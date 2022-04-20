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В МИД заявили, что Россия утратила доверие к украинским переговорщикам
По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, Россия была готова, что Украина во время переговоров поведет себя непоследовательно. Сейчас доверия к киевским переговорщикам нет, поэтому ситуация развивается только «на земле».

Россия давно утратила доверие к украинским переговорщикам. Об этом в среду, 20 апреля, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью телеканалу «Россия-24».

По словам Захаровой, Россия была готова, что Украина во время переговоров поведет себя непоследовательно. Сейчас доверия к киевским переговорщикам нет, поэтому ситуация развивается только «на земле».

«Со стороны офиса человека, который называет себя президентом Украины и наделен соответствующими полномочиями, прозвучала просьба о ведении переговоров, Россия не отказала в этой просьбе. Дальше начался, как всегда, в прямом и переносном смысле цирк со стороны киевского режима: то приезжают, то не приезжают, то участвуют, то не участвуют. К этому были готовы в Москве? Да, конечно», — сказала Захарова.

Она также добавила, что переговоры используют в основном как отвлекающий маневр, что говорит о несамостоятельности киевских властей.