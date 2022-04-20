В Клепиковском районе полицейские остановили пьяного водителя
Инцидент произошел во вторник, 19 апреля, в 23:45 на трассе Р-132 «Золотое кольцо», в районе поворота на поселок Болонь.
В Клепиковском районе полицейские остановили пьяного водителя. Об этом сообщило
Инцидент произошел во вторник, 19 апреля, в 23:45 на трассе Р-132 «Золотое кольцо», в районе поворота на поселок Болонь.
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