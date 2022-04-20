В Клепиковском районе полицейские остановили пьяного водителя

Инцидент произошел во вторник, 19 апреля, в 23:45 на трассе Р-132 «Золотое кольцо», в районе поворота на поселок Болонь.

В Клепиковском районе полицейские остановили пьяного водителя. Об этом сообщило издательство «Пресса» .

Инцидент произошел во вторник, 19 апреля, в 23:45 на трассе Р-132 «Золотое кольцо», в районе поворота на поселок Болонь.

Для проверки документов сотрудники ДПС остановили автомобиль Suzuki. Как отметил официальный представитель ГАИ в Клепиковском района Дмитрий Цыганов, машина «виляла по дороге».

За рулем легковушки был мужчина 1962 года рождения. У него выявили признаки алкогольного опьянения. Результаты медосвидетельствования показали 1,399 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха.

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