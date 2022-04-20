В Казахстане объявили флешмоб ко дню Победы

Участникам флешмоба необходимо сфотографироваться с ветераном Великой Отечественной войны, либо прислать свой снимок, сделанный в разные годы.

В Казахстане объявили флешмоб ко дню Победы. Информация появилась на сайте kz24.news .

Участникам флешмоба необходимо сфотографироваться с ветераном Великой Отечественной войны, либо отправить свой снимок, сделанный в разные годы.

«Ваши фотографии можете присылать на электронную почту info@kz24.news . В День Победы мы их опубликуем на сайте», — указано на сайте.

По информации минсоцзащиты Казахстана, в стране живут 387 ветеранов войны. Годом ранее их было в два раза больше.