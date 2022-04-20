В Госдуме предложили Зеленскому обменять себя на боевиков из «Азовстали»

Так Шеремет ответил на заявление оппозиционера Виктора Медведчука, в котором он просил обменять его на националистов. Российский депутат не исключил, что видеообращение могло быть записано под диктовку СБУ.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому предложили обменять себя на боевиков из «Азовстали». Об этом в среду, 20 апреля, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Его слова привели РИА Новости.

Так Шеремет ответил на заявление главы Украины обменять оппозиционера Виктора Медведчука на националистов. Российский депутат не исключил, что видеообращение самого Медведчука, записанное ранее, могло быть записано под диктовку СБУ.

«Зеленский может обменять себя на украинских нацистов и боевиков, засевших на „Азовстали“. Это, наверное, будет впервые, когда он поступит по-мужски и достойно», — сказал Шеремет.

Он также добавил, что Зеленский, посылая людей на верную смерть, ведет себя как актер, а не как президент страны. И переживает он за мариупольскую «Азовсталь» только из-за того, что внутри находятся иностранные наемники и инструкторы.