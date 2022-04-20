В ФНС предложили разрешить компаниям проводить операции в криптовалюте

Возможность оплаты сделок электронными деньгами может активизировать торговлю с дружественными странами, где криптовалюты признаны законным платежным средством.

В ФНС предложили разрешить компаниям проводить операции в криптовалюте. Об этом пишет газета « Известия ».

Федеральная налоговая служба предложила Минфину внести изменения в законопроект «О цифровой валюте». Инициатива предполагает разрешение расчетов за экспортно-импортные операции для российских компаний в криптовалюте, которую можно будет покупать и продавать только на криптобирже.

«Юридическим лицам разрешается производить оплату за товары, работы, услуги по внешнеторговым договорам и получать выручку от иностранных лиц в цифровой̆ валюте», — таким абзацем ФНС предложила дополнить законопроект.

Эксперты отметили, что возможность оплаты сделок электронными деньгами может активизировать торговлю с дружественными странами, где криптовалюты признаны законным платежным средством.

По словам руководителя направления «Правовое развитие» ЦСР Максима Башкатова, главная проблема заключается в том, что использование криптовалюты для оплаты сделок может расцениваться как попытка обхода санкций в отношении России.

Напомним, 8 апреля Минфин внес в правительство законопроект о цифровых валютах. Ранее в Центробанке рассказали об угрозе замещения рубля криптовалютами.