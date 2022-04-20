В ДНР заявили, что пять украинских военных с «Азовстали» сдались в плен

Ранее, 19 апреля, представитель ведомства Эдуард Басурин объявил о начале штурма «Азовстали». В свою очередь глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что киевские власти приказали оставшимся бойцам не сдаваться. В противном случае их ждут «суды и трибуналы».

Пять украинских военных с «Азовстали» сдались в плен. Об этом в среду, 20 апреля, сообщила народная милиция Донецкой народной республики в telegram-канале.

Ранее, 19 апреля, представитель ведомства Эдуард Басурин объявил о начале штурма «Азовстали». В свою очередь глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что киевские власти приказали оставшимся бойцам не сдаваться. В противном случае их ждут «суды и трибуналы».

Несмотря на это пятеро украинских военных сложили оружие и добровольно вышли с «Азовстали».