Умерла рязанская спортсменка Татьяна Кочерыгина

Мастер спорта Татьяна Кочерыгина была судьей и одним из создателей в Рязани дисциплины спортивно-прикладного собаководства «Служба спасения на водах».

Умерла рязанская спортсменка Татьяна Кочерыгина. Об этом в среду, 20 апреля, сообщили в группе федерации спортивно-прикладного собаководства Рязанской области.

Мастер спорта Татьяна Кочерыгина была судьей и одним из создателей в Рязанской области дисциплины «Служба спасения на водах».

В 2018 году Татьяна Кочерыгина заняла первое место на кубке России по спортивно-прикладному собаководству.

РОО «Федерация спортивно-прикладного собаководства Рязанской области» выразила соболезнования родным и близким Татьяны Кочерыгиной.