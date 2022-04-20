Умерла рязанская спортсменка Татьяна Кочерыгина
Мастер спорта Татьяна Кочерыгина была судьей и одним из создателей в Рязани дисциплины спортивно-прикладного собаководства «Служба спасения на водах».
Умерла рязанская спортсменка Татьяна Кочерыгина. Об этом в среду, 20 апреля,
Мастер спорта Татьяна Кочерыгина была судьей и одним из создателей в Рязанской области дисциплины «Служба спасения на водах».
В 2018 году Татьяна Кочерыгина заняла первое место на кубке России по спортивно-прикладному собаководству.
РОО «Федерация спортивно-прикладного собаководства Рязанской области» выразила соболезнования родным и близким Татьяны Кочерыгиной.