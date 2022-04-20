Toshiba заявила о приостановке приема заказов в России

Корпорация связал это с ситуацией на Украине.

Японская корпорация Toshiba заявила о приостановке приема заказов и инвестиций в российский рынок. Об этом сообщило РИА Новости в среду, 20 апреля.

Компания связала это с ситуацией на Украине. «В свете событий, мы пожертвовали в общем около 100 миллионов иен на гуманитарную помощь. В дополнение, мы в настоящее время приостанавливаем прием новых заказов и инвестиции в Россию», — указано в пресс-релизе корпорации.

В документе компания Toshiba подчеркнула, что «надеется на скорейшее завершение конфликта», а также намерена «внимательно следить за ситуацией и предпринимать должные шаги».