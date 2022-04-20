СМИ: российских теннисистов отстранят от Уимблдона

Так, на турнире не будет участвовать вторая ракетка

Российских теннисистов отстранят от Уимблдона. Об этом со ссылкой на источник сообщило издание Sportico .

Как пишет портал, решение приняли организаторы. Таким образом, в турнире не примет участие вторая ракетка мира Даниил Медведев. Информации о том, будут ли играть на Уимблдоне белорусские теннисисты, нет.

Ранее сообщалось, что российские и белорусские спортсмены могут участвовать в турнирах под эгидой WTA и ATP только в нейтральном статусе.