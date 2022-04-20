Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 20
Чтв, 21
Птн, 22
10°
ЦБ USD 79.03 -0.42 20/04
ЦБ EUR 85.97 -0.46 20/04
Нал. USD 79.50 / 89.00 09:04
Нал. EUR 85.00 / 95.00 09:04
Новости
Публикации
В Рязани на площади Победы открылась пасхальная ярмарка
На ней можно приобрести фермерские продукты, рязанские...
Вчера 18:34
2 019
Стоит ли брать недвижимость в ипотеку во время санкций
С 28 февраля Центробанк поднял ключевую ставку до 20% г...
12 апреля 15:44
5 705
Человеку нужен человек: как рязанские подростки из школ-интернатов нах...
Каждый год 11 апреля проходит благотворительная акция «...
11 апреля 18:13
6 066
Пламенный привет! Рязанский лагерь с полувековыми традициями объявил о...
Романтика советских пионерлагерей до сих пор привлекает...
11 апреля 09:50
6 485
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
СМИ: российских теннисистов отстранят от Уимблдона
Так, на турнире не будет участвовать вторая ракетка

Российских теннисистов отстранят от Уимблдона. Об этом со ссылкой на источник сообщило издание Sportico.

Как пишет портал, решение приняли организаторы. Таким образом, в турнире не примет участие вторая ракетка мира Даниил Медведев. Информации о том, будут ли играть на Уимблдоне белорусские теннисисты, нет.

Ранее сообщалось, что российские и белорусские спортсмены могут участвовать в турнирах под эгидой WTA и ATP только в нейтральном статусе.