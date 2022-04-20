СМИ: российских теннисистов отстранят от Уимблдона
Так, на турнире не будет участвовать вторая ракетка
Российских теннисистов отстранят от Уимблдона. Об этом со ссылкой на источник сообщило издание
Как пишет портал, решение приняли организаторы. Таким образом, в турнире не примет участие вторая ракетка мира Даниил Медведев. Информации о том, будут ли играть на Уимблдоне белорусские теннисисты, нет.
Ранее сообщалось, что российские и белорусские спортсмены могут участвовать в турнирах под эгидой WTA и ATP только в нейтральном статусе.