Рязанское МЧС выпустило метеопредупреждение о сильном дожде и ветре

До конца среды, 20 апреля, ночью и в первой половине четверга, 21 апреля, в регионе ожидаются сильный ветер, дождь и ухудшение видимости на дорогах.

Рязанское МЧС выпустило метеопредупреждение о сильном дожде и ветре. Информацию разместили на сайте ведомства.

В ближайший час до конца среды, 20 апреля, а также ночью и в первой половине дня в четверг, 21 апреля, на территории Рязанской области ожидается сильный ветер до 17 метров в секунду, дождь и ухудшение видимости на дорогах.