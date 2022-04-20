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Рязанский «Водоканал» возьмет кредит на 60 миллионов рублей
Деньги пойдут на замену канализационного коллектора в Лесопарке, который частично обрушился.

Рязанскому «Водоканалу» требуется 60 млн в кредит, чтобы закончить ремонтные работы. Согласование сделки обсудили во вторник, 20 апреля, на заседании комитета по экономическому развитию гордумы.

Речь идет о железобетонном канализационном коллекторе в районе Лесопарка, который частично обрушился. На заседании пояснили, что ведутся работы по его замене на стекло-пластиковый.

Докладчик рассказал, что половина работ по капитальному ремонту практически выполнена и подрядчик добросовестно выполняет задачу. Однако для завершения работ необходим кредит в 60 млн под процентную ставку не более 19% годовых сроком на 36 месяцев. Пока же «Водоканал» выполнил часть работ за свой счет.

Решение по согласованию сделки будет принято на заседании гордумы.