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Рязанский шахматист-паралимпиец Илья Липилин стал чемпионом России
Соревнования для людей с поражением опорно-двигательного аппарата проходили во Владимире с 10 по 19 апреля. В них участвовали 28 паралимпийцев из 15 регионов России.

Рязанский шахматист Илья Липилин стал чемпионом России среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Об этом сообщила пресс-служба регионального минспорта.

Соревнования проходили во Владимире с 10 по 19 апреля. В них участвовали 28 паралимпийцев из 15 регионов России.

За девять туров Липилин, победив в восьми матчах, набрал восемь очков и занял первое место. Второе место занял Андрей Ободчук из Ханты-Мансийского автономного округа.

Завоевав золото в чемпионате России, Илья Липилин добавил к рейтингу Эло 49,2 балла.