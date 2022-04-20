Рязанский шахматист-паралимпиец Илья Липилин стал чемпионом России

Соревнования для людей с поражением опорно-двигательного аппарата проходили во Владимире с 10 по 19 апреля. В них участвовали 28 паралимпийцев из 15 регионов России.

Рязанский шахматист Илья Липилин стал чемпионом России среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Об этом сообщила пресс-служба регионального минспорта .

Соревнования проходили во Владимире с 10 по 19 апреля. В них участвовали 28 паралимпийцев из 15 регионов России.

За девять туров Липилин, победив в восьми матчах, набрал восемь очков и занял первое место. Второе место занял Андрей Ободчук из Ханты-Мансийского автономного округа.

Завоевав золото в чемпионате России, Илья Липилин добавил к рейтингу Эло 49,2 балла.