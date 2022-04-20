Рязанский приборный завод присоединился к акции «Неделя без турникетов»

Государственный Рязанский приборный завод провел акцию «Неделя без турникетов» для учащихся школ, колледжей и вузов. В апреле с экскурсиями завод посетило около 200 человек.

Предприятие распахнуло двери для учащихся школ №№ 24, 45, 69 Рязани, а также студентов Рязанского колледжа имени Героя Советского Союза Н. Н. Комарова и Рязанского государственного радиотехнического университета имени В. Ф. Уткина .

Молодежь посетила музей, где ознакомилась с историей завода, которому в этом году исполняется 104 года, а также широким спектром выпускаемых изделий. Часть программы — знакомство с производством. В числе подразделений, которые увидели учащиеся и студенты, инструментальный цех, производственно-технические комплексы печатных плат, микроэлектронной техники, фазовращателей, механообработки и переработки пластмасс. Работники завода рассказали гостям об оборудовании и технологиях, применяемых для выполнения производственных задач.

«Наш завод выпускает сложную высокотехнологичную продукцию и имеет хорошие перспективы на годы вперед. В процессе производства участвуют рабочие, инженеры, экономисты, управленческие кадры, — отметил генеральный директор АО „ГРПЗ“ Борис Виноградов. — Потенциальные кадры — школьники и студенты. Мы стремимся заинтересовать их еще в процессе учебы. Экскурсии на завод — один из элементов нашей большой профориентационной работы. Ребята имеют уникальную возможность своими глазами увидеть, как функционирует современное производство, какие технологии применяются для выпуска изделий для разных отраслей, а также понять, что работа на предприятии требует глубоких знаний и хороших практических навыков».

Всероссийскую акцию «Неделя без турникетов» проводит Союз машиностроителей России с 2015 года. Она направлена на повышение у молодежи интереса к инженерно-техническим специальностям, популяризацию профессий, востребованных на рынке труда, развитие кадрового потенциала машиностроительной отрасли. Ведущие государственные корпорации, машиностроительные холдинги и предприятия принимают активное участие в ее организации и проведении.