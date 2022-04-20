Рязанские школьники приняли участие в федеральном проекте гастрономического туризма

На мастер-классе шеф-повар ресторана кафе-клуба «Графин» Наталья Васильева рассказала историю появления гастрономического бренда Рязани — калинника. Под ее руководством активисты научились готовить десерт.

В среду, 20 апреля, активисты рязанского отделения Российского движения школьников вместе со сверстниками из 40 регионов присоединились к всероссийской акции «Всероссийский день с поваром» федерального проекта «Гастрономическая карта России» и проекта Российского движения школьников «Шеф в школе».

На мастер-классе шеф-повар ресторана кафе-клуба «Графин» Наталья Васильева рассказала историю появления гастрономического бренда Рязани — калинника: от областной экспедиции в поисках яркого рецепта локальной кухни до творческой интерпретации неприметной выпечки, завернутый в капустный лист, в современный нарядный десерт. Школьники, прошедшие конкурсный отбор региональной акции «Сладкая жизнь РДШ», научились готовить рязанский гастрономический сувенир, о котором неоднократно писал известный гастрожурналист Роман Лошманов.

Повышение интереса горожан и туристов к аутентичной кухне, локальным продуктам, а также гастрономической культуре и традициям регионов — ключевая задача федерального проекта «Гастрономическая карта России», который реализуется с 2017 года при поддержке Федерального агентства по туризму России. Рязанская область присоединилась к проекту в 2020 году, а уже в 2021 году калинник занял третье место конкурса «Сокровища России» в номинации «Национальная кухня», который устроил журнал National Geographic Traveler.

Развитие потенциала гастрономического туризма как драйвера устойчивого роста экономики региона поддерживают организаторы «Всероссийского дня с поваром» Рязанское региональное отделение РДШ, министерство экономического развития Рязанской области, а также информационный партнер — АНО «Центр развития туризма РО».