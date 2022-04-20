Рязанская НПК открыла сезон экологических мероприятий

Рязанская нефтеперерабатывающая компания провела первое мероприятие экологического сезона. Оно состоялось в субботу, 16 апреля, в рамках всероссийского субботника «Зеленая весна-2022».

При поддержке компании волонтерский отряд ДОУЭ «Хозяин Мещеры» школы № 47 поехал в село Агро-Пустынь. Там добровольцы очистили территорию от скопившихся за зиму бытовых отходов. Всего 40 человек набрали 80 мешков мусора.

«Мы с ребятами настраивались на масштабные работы, но непрекращающийся дождь внес коррективы в наши планы по субботнику Очень приятно было слышать от проезжающих слова благодарности за проведенную работу. После перекуса приняли решение возвращаться в город, но планы обязательно реализуем в ближайшее время, если наши многолетние спонсоры — нефтезавод — снова помогут с транспортом», — сообщил один из организаторов мероприятия.

Рязанская НПК поддерживает юных волонтеров с 2011 года. За годы сотрудничества проведено множество природоохранных и волонтерских проектов ради защиты окружающей среды и сохранения памяти знаменитых земляков.

В 2022 году Рязанская НПК наметила собственные экологические инициативы. Их реализуют в ближайшее время. Это и работы по наведению чистоты на улицах областного центра, и акции по озеленению на разных площадках Рязани, выделение специализированной техники для уборки города. В зоне внимания нефтезавода — Окский природный биосферный заповедник, эколого-просветительские занятия для школьников и студентов города.