Рязанец получил срок за хранение марихуаны и гашиша

Уголовные дела против рязанца возбудили по части 2 статьи 228 и части 1 статьи 228.1 УК РФ («Незаконные приобретение и хранение наркотических веществ в крупном размере»).

Рязанец получил срок за хранение марихуаны и гашиша. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В 2021 году житель Новомичуринска незаконно приобрел гашиш и крупную партию марихуаны. Наркотические вещества мужчина не планировал продавать, а хранил у себя дома. Оперативники нашли их и изъяли.

Уголовные дела против рязанца возбудили по части 2 статьи 228 и части 1 статьи 228.1 УК РФ («Незаконные приобретение и хранение наркотических веществ в крупном размере»).

Суд признал мужчину виновным и назначил три года и три месяца условного срока с испытательным сроком в два года.