Рязанцев предупредили о масштабном отключении холодной воды 21 апреля

Рязанцев предупредили о масштабном отключении холодной воды. Информацию
В четверг, 21 апреля, с 09:00 до 17:00 холодную воду отключат по следующим адресам:
- улица Введенская, дом № 94;
- улица Горького, дома №№ 33, 37, 37 корпус 1;
- улица Фрунзе, дом № 18.
С 09:00 до 19:00 холодной воды не будет на следующих улицах:
- улица Магистральная, дома №№ 13 корпус 1, 13 корпус 2, 13 корпус 3, 13 (больница № 5), 14 корпус 1, 14, 15 (ЦДТ «Приокский»), 15, 16 корпус 1, 16 (больница № 5), 16, 16-а (детский сад № 146), 17 (библиотека-филиал № 15), 17, 18 корпус 1, 18, 19, 20, 21;
- улица Октябрьская, дома №№ 58 корпус 1, 60 корпус 1, 64/22.
Подвоз технической воды организуют с 09:00 около детского сада № 146 (улица Магистральная, дом № 16-а).
Также на это время снизят подачу холодной воды на Московском шоссе, улицах Великанова, Крупской, Коломенской, 1, 2, 3, 4, 5 и 6-м Коломенском проезде, Народном бульваре, улицах Ветеринарной, Сельскохозяйственной, Юбилейной, Сельскохозяйственном переулке и в поселке Дягилево.
С 11:00 до 17:00 холодное водоснабжение отключат на улице Голенчинской на нечетной стороне в домах с 1 по 81, на четной — с 2 по 108.
Причина отключения — ремонтные работы на водопроводе.