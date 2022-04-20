Рязанцев предупредили о масштабном отключении холодной воды 21 апреля

В список попали улицы Введенская, Горького, Фрунзе, Магистральная, Октябрьская и Голенчинская.

Рязанцев предупредили о масштабном отключении холодной воды. Информацию разместили на сайте мэрии.

В четверг, 21 апреля, с 09:00 до 17:00 холодную воду отключат по следующим адресам:

улица Введенская, дом № 94;

улица Горького, дома №№ 33, 37, 37 корпус 1;

улица Фрунзе, дом № 18.

С 09:00 до 19:00 холодной воды не будет на следующих улицах:

улица Магистральная, дома №№ 13 корпус 1, 13 корпус 2, 13 корпус 3, 13 (больница № 5), 14 корпус 1, 14, 15 (ЦДТ «Приокский»), 15, 16 корпус 1, 16 (больница № 5), 16, 16-а (детский сад № 146), 17 (библиотека-филиал № 15), 17, 18 корпус 1, 18, 19, 20, 21;

улица Октябрьская, дома №№ 58 корпус 1, 60 корпус 1, 64/22.

Подвоз технической воды организуют с 09:00 около детского сада № 146 (улица Магистральная, дом № 16-а).

Также на это время снизят подачу холодной воды на Московском шоссе, улицах Великанова, Крупской, Коломенской, 1, 2, 3, 4, 5 и 6-м Коломенском проезде, Народном бульваре, улицах Ветеринарной, Сельскохозяйственной, Юбилейной, Сельскохозяйственном переулке и в поселке Дягилево.

С 11:00 до 17:00 холодное водоснабжение отключат на улице Голенчинской на нечетной стороне в домах с 1 по 81, на четной — с 2 по 108.

Причина отключения — ремонтные работы на водопроводе.