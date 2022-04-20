Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 21
Птн, 22
Сбт, 23
13°
ЦБ USD 77.08 -1.95 21/04
ЦБ EUR 83.27 -2.7 21/04
Нал. USD 79.50 / 89.00 09:04
Нал. EUR 85.00 / 95.00 09:04
Новости
Публикации
Книги про книги: 10 удивительных историй из книжных магазинов
В апреле в сети книжных магазинов «Читай-город» проходи...
Вчера 19:43
306
В Рязани на площади Победы открылась пасхальная ярмарка
На ней можно приобрести фермерские продукты, рязанские...
19 апреля 2022 18:34
2 816
Стоит ли брать недвижимость в ипотеку во время санкций
С 28 февраля Центробанк поднял ключевую ставку до 20% г...
12 апреля 15:44
6 016
Человеку нужен человек: как рязанские подростки из школ-интернатов нах...
Каждый год 11 апреля проходит благотворительная акция «...
11 апреля 18:13
6 374
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Руководителем управления экономики мэрии Рязани назначили Марию Ашихмину
Ранее она занимала пост заместителя начальника управления экономики.

Руководителем управления экономики мэрии Рязани назначили Марию Ашихмину. Информация об этом появилась на сайте горадминистрации.

Известно, что Мария Ашихмина вступила в должность в роли исполняющей обязанности.

Ранее она занимала пост заместителя начальника управления экономики.

Прошлый руководитель подразделения Ирина Гончарова возглавила работу «Кустового вычислительного центра».