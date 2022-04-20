Руководителем управления экономики мэрии Рязани назначили Марию Ашихмину
Ранее она занимала пост заместителя начальника управления экономики.
Руководителем управления экономики мэрии Рязани назначили Марию Ашихмину. Информация об этом появилась на сайте горадминистрации.
Известно, что Мария Ашихмина вступила в должность в роли исполняющей обязанности.
Ранее она занимала пост заместителя начальника управления экономики.
Прошлый руководитель подразделения Ирина Гончарова возглавила работу «Кустового вычислительного центра».