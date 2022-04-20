Планировавшим массовое убийство в саратовской школе подросткам дали срок

В феврале 2020 года сотрудники ФСБ предотвратили нападение двоих подростков на учебное заведение. Во время задержания подростки прятались в заброшенном бомбоубежище.

Подросткам, которые планировали массовое убийство в саратовской школе, вынесли приговор. Об этом в среду, 20 апреля, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на адвоката одного из фигурантов Александра Федулова.

В феврале 2020 года сотрудники ФСБ предотвратили нападение двоих подростков на учебное заведение. Во время задержания подростки прятались в заброшенном бомбоубежище.

Известно, что осужденные состояли в интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств. В ФСБ уточнили, что юноши по инструкциям в интернете сделали зажигательные смеси. У них также был обрез охотничьего ружья. Во время задержания подростки прятались в заброшенном бомбоубежище.

Дело рассматривали в Заводском суде Саратова. Подросткам дали условное наказание сроком на три году каждому.

Защита не собирается обжаловать приговор.