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Песков прокомментировал высказывания по поводу утраты доверия к украинским переговорщикам
По его словам, украинские представители «отходит от своих слов». «Это в плане эффективности переговоров имеет очень плохие последствия», — заявил Песков.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания Марии Захаровой по поводу утраты доверия к украинским переговорщикам. Об этом пишет «МК».

По его словам, украинские представители «отходит от своих слов». «Это в плане эффективности переговоров имеет очень плохие последствия», — заявил Песков. Он напомнил, что об этом ранее говорил Владимир Путин.

Пресс-секретарь российского президента отметил, что украинской стороне передали российский проект документа с «четкими формулировками». «Мяч на их стороне, ожидаем их ответа», — заявил Песков. Он подчеркнул, что сроки для ответа зависят от украинской стороны. «Большой склонности к интенсификации переговорного процесса украинцы не проявляют», — отметил Дмитрий Песков.

Ранее представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия давно утратила доверие к украинским переговорщикам.