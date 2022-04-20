На рязанку завели уголовное дело за незаконную торговлю алкоголем

В селе Болшнево Рязанского района полицейские задержали 54-летнюю местную жительницу. Женщина незаконно продавала спиртное из своего дома.

На рязанку завели уголовное дело за незаконную торговлю алкоголем. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В селе Болшнево Рязанского района полицейские задержали 54-летнюю местную жительницу. Женщина незаконно продавала спиртное из своего дома.

Выяснилось, что ранее злоумышленницу уже привлекали к административной ответственности за торговлю алкоголем, но она продолжила свою деятельность.

Уголовное дело возбудили по статье 171.4 УК РФ («Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции»). Рязанке грозит штраф до 80 тысяч рублей, либо исправительные работы на срок до одного года.