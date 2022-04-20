На Пасху и Красную горку в Рязани пустят дополнительный транспорт

Изменения коснутся автобусных маршрутов №№ 2 и 6.

На Пасху и Красную горку в Рязани пустят дополнительный транспорт. Об этом сообщили на сайте мэрии.

На автобусном маршруте № 2 «Рязань-2 — кладбище «Богородское» количество машин увеличат до восьми. В день празднования Радоницы по маршруту будет ходить шесть автобусов.

Автобусы маршрута № 6 «Улица Новоселов, 60 — микрорайон Братиславский» до 15:00 будут идти до остановки «Богородское кладбище». На линию выпустят шесть автобусов большого класса.