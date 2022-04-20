МВД: в Россию под видом беженцев приезжают участники боевых действий на Украине

Точное количество таких лиц неизвестно, но их постоянно выявляют среди беженцев.

В МВД рассказали, что в Россию под видом беженцев приезжают участники боевых действий на Украине. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на замначальника главного управления по противодействию экстремизму МВД России Дмитрия Петрова.

На заседании президиума общественного совета при МВД России Петров сказал, что точное количество таких лиц неизвестно, но их постоянно выявляют среди беженцев.

«К ним принимаются процессуальные решения в соответствии с действующим законодательством», — добавил Петров.

Проверки для установления участия таких лиц в боевых действиях и совершениях преступлений на территории ЛДНР проводит Минобороны и следственный комитет.