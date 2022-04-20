Минобороны: в херсонской школе обнаружили штаб подразделения теробороны
Внутри детского учреждения нашли ящики с боеприпасами, оружием, лекарствами и снаряжением для военных.
В херсонской школы российские военные обнаружили штаб подразделения территориальной обороны. Об этом в среду, 20 апреля, сообщило Минобороны. Ведомство
Детское учреждение использовалось как пункт дислокации. Его превратили в опорный пункт. Также сообщается, что в подвале обнаружили ящики с боеприпасами, оружием, лекарствами и снаряжением для военных. Мин не обнаружили.
Все найденное изъяли. Территорию очистили от боеприпасов и передали здание руководству администрации.