Минобороны: в херсонской школе обнаружили штаб подразделения теробороны

Внутри детского учреждения нашли ящики с боеприпасами, оружием, лекарствами и снаряжением для военных.

В херсонской школы российские военные обнаружили штаб подразделения территориальной обороны. Об этом в среду, 20 апреля, сообщило Минобороны. Ведомство цитирует агентство ТАСС.

Детское учреждение использовалось как пункт дислокации. Его превратили в опорный пункт. Также сообщается, что в подвале обнаружили ящики с боеприпасами, оружием, лекарствами и снаряжением для военных. Мин не обнаружили.

Все найденное изъяли. Территорию очистили от боеприпасов и передали здание руководству администрации.