Мэрия Рязани рассказала о свободных местах в детских садах

Отмечается, что с 28 апреля по 6 мая автоматически пройдет направление детей в группы на 2022/2023 учебный год на невостребованные места.

Мэрия Рязани рассказала о свободных местах в детских садах города. Объявление появилось на сайте ведомства.

По данным управления образования горадминистрации, в группах. набираемых на 2022/2023 год, места есть:

Для детей в возрасте от одного до двух лет:

Московский район — №№ 13, 76, 158;

Для детей от полутора до двух лет:

Железнодорожный район — № 116;

Московский район — №№ 28, 89, 104, 135, 137, 148.

Для детей от одного до трех лет:

в детских садах №№ 12, 111 в оздоровительных группах.

Для детей от двух до трех лет:

Железнодорожный район — №№ 43, 73, 99, 136, 145;

Московский район — №№ 23, 28, 89, 101, 107, 120 (для детей с нарушением зрения), 135, 148, 153, 154, 158;

Октябрьский район — №№ 117, 121, 125.

Для детей от трех до четырех лет:

Железнодорожный район — №№ 24, 29, 30, 71, 73, 75, 80, 81, 84, 85, 87, 102, 109, 123, 139, 143, 145, 159, 160 (группа для детей с тяжелыми нарушениями речи);

Московский район — №№ 3, 9, 14, 79, 103, 104, 106, 115, 124, 126, 134, 146, 151, 153, 158;

Октябрьский район — №№ 4, 25, 70, 105, 117, 130, 138, 142, 147, 149, 150, 152, 157;

Советский район — №№ 1 (группа для детей с тяжелыми нарушениями речи), 41, 55, 60, 66, 91, 96, 133, 141, школа № 29.

Для детей от трех до семи — в детском саду Московского района № 137 (группа для детей с задержкой психического развития).

Для детей в возрасте от четырех до семи — в детсаду Московского района № 23 (группа для детей с задержкой психического развития).

Чтобы получить направление, родителям нужно обратиться в МФЦ для внесения изменений в заявления.

Чтобы дети смогли попасть в детсады №№ 1, 118, 120, 160, их родители должны предоставить в центры заключение психолого-медико-педагогической комиссии. Для направления малышей в оздоровительные группы детсадов №№ 12, 111 — справку с рекомендацией посещения.

Отмечается, что с 28 апреля по 6 мая автоматически пройдет направление детей в группы на 2022/2023 учебный год на невостребованные места.