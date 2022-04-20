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«Магнит» заменит бумажные чеки на электронные
Это коснется более чем 26 000 магазинов всех форматов в 67 регионах присутствия компании. Таким образом магазин хочет сократить воздействие на экологию и затраты на кассовую ленту.

«Магнит» заменит бумажные чеки на электронные. Об этом в среду, 20 апреля, сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ритейлера.

Это коснется более чем 26 000 магазинов всех форматов в 67 регионах присутствия компании. Таким образом магазин хочет сократить воздействие на экологию и затраты на кассовую ленту.

Отказаться от бумажного чека можно в мобильном приложении, настроив соответствующую функцию. После ее активации при оплате документ будет высылаться на электронную почту пользователя, добавляется в релизе.