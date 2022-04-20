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Госдума приняла закон о праве отцов на получение маткапитала
Документ приняли на пленарном заседании в среду, 20 апреля.

Госдума приняла закон о праве отцов на получение маткапитала. Об этом сообщило РИА Новости.

Документ приняли на пленарном заседании в среду, 20 апреля.

Предполагается, что дополнительные меры господдержки будут рассчитаны в случае смерти матерей детей. Они коснутся мужчин, одиноко воспитывающих второго, третьего и последующих детей, родившихся после 1 января 2007 года, а также первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года. Дети должны иметь российское гражданство.

Помимо этого, законопроектом планируют ввести право на дополнительные меры поддержки к детям в долях при смерти мужчины, воспитывающего их в одиночку.